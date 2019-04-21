此内容发布于2019年4月21日 上午7:35

（法新社喀布尔21日电） 阿富汗女性近日在社群网站发起主题标签为#MyRedLine的社会运动，要求政府、激进组织塔利班和美国三方在寻求尽速取得和谈成果时，勿牺牲当地女性好不容易赢取的公民权利。

美国正试图与塔利班敲定和平协议。

身为阿富汗政界少见的女性，纳岱理（Farkhunda Zahra Naderi）长期为扩大女性同胞的公共事务参与而努力。她在推特（Twitter）上发文指出，保障女性进入国家领导阶层的权利，此事无可协商。另一位女权运动者哈密迪（Samira Hamidi）则主张，和平会谈应纳入女性。

现年23岁的萨敏（Kobra Samim）是阿富汗国家自行车队队员。她在脸书（Facebook）上写道，女性从事体育活动是她的底线（red line）。

「塔利班若返回，我们（女人）将不再有权接受教育、从事体育活动，且甚至会被禁止踏出家门一步。」

「我们要和平，但也要继续运动和骑自行车。」

受阿富汗联合国妇女组织（UN Women Afghanistan）支持发起#MyRedLine（#我的底线）运动的记者和女权运动者弗洛坦（Farahnaz Forotan）指出：「我的底线就是我的笔和言论自由。」

她告诉法新社：「若和平无法为身处国家任一角落的所有战争受害者带来社会正义，这样的和平将无法稳定持久。」

弗洛坦指出，自上月发起运动以来，MyRedLine主题标签已在社群网站上获数千次分享，总统甘尼（Ashraf Ghani）也表示，女性权利是政府和谈进程的底线。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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