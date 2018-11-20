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此内容发布于2018年11月20日 下午4:35 最后更新 - 2018年11月20日 -16:35

（法新社喀布尔20日电） 阿富汗官员表示，众多高阶神职人员在喀布尔出席纪念伊斯兰先知穆罕默德诞辰纪念活动时，遭自杀炸弹攻击，造成逾50人丧生，另逾80伤，是阿国今年死亡最惨重的攻击事件之一。

就在国际透过一连串外交努力，试图让阿富汗已持续17年的冲突划下句点之际，好战分子加强发动攻击，导致阿富汗全国各地最近数周不断爆发流血暴力事件，夺走数以百计的人命。

阿富汗卫生部发言人马杰罗（Wahid Majroh）表示，今天的自杀攻击锁定攻击出席先知穆罕默德（Mohammad）诞辰纪念活动的宗教领袖；当时活动大厅内聚集数以百计的人，至少83人在爆炸中受伤，其中起码有24人状况危急。

活动举办场地的人员表示，自杀炸弹客引爆炸弹时，大厅内约有1000人。

民众在即时通讯平台WhatsApp上传一张据称是在典礼现场拍摄的照片显示，有多具血迹斑斑的尸体，爆炸威力导致部分死者衣物破烂不堪，多张椅子倾倒在地，玻璃碎片散落在地板上。

喀布尔警方发言人穆贾希德（Basir Mujahid）表示，有多位宗教学者出席这场活动，一名男性自杀炸弹客趁典礼正在进行时，在大厅内引爆身上炸弹。

目前尚无团体出面承认犯案。

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