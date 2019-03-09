此内容发布于2019年3月9日 上午1:05

（法新社阿尔及尔8日电） 北非国家阿尔及利亚总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）决定角逐第5任期，引发众怒，数以万计民众今天上街示威，无视这位坚持连任的总统警告抗议活动恐引发暴力乱象。

在首都阿尔及尔参与抗议人数逐渐增加，群众要求总统下台，高喊「包特夫里卡不要再做第5任」。

手持绿、白、红相间国旗的男男女女今天礼拜结束后，便聚集到阿尔及尔地标「大邮局」（Grand Post Office）广场。

一名参加示威的37岁民众说：「这些人不论社会阶层、老老少少都聚集于此，每个人都呼喊着『拒绝第5任，拜托，离开，你就不会被批判』。」

法新社记者指出，警方发射催泪瓦斯并扔掷闪光弹，试图驱离尝试冲破警戒线的群众，不让他们朝总统府前进。

包特夫里卡自1999年当选总统以来一直在位，2013 年中风后就以轮椅代步，鲜少公开露面。他昨晚发布讯息警告，有心制造麻烦人士可能趁机渗入示威活动。

现年82岁的包特夫里卡表示，各地都可见到「我们许多人民同胞示威，和平地表达他们的意见。尽管如此，我们必须呼吁大家保持警觉，以防这样的和平场合遭到部分有心人士渗透…可能引起混乱」。

对于抗议民众要他放弃再次竞选4月18日总统大选的诉求，则未提只字片语。

包特夫里卡强调，示威恐让1990年代爆发长达10年的阿尔及利亚内战「国家悲剧」重演，也可能重蹈邻国「恐怖主义造成危机和悲剧」的覆辙。

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