此内容发布于2019年10月28日 上午1:50

（法新社杜拜28日电） 国际货币基金今天在区域经济展望报告中说，失业及经济成长牛步助长中东及北非部分阿拉伯国家的社会紧张及群众示威，加上全球贸易紧张、油价不稳及脱欧混乱带来恶性循环。

包括数个阿拉伯国家及伊朗，国际货币基金（IMF）本月稍早下修今年北非与中东地区的经济成长预测，从去年的1.1%降至仅0.1%，还大砍沙乌地阿拉伯、伊朗及阿拉伯联合大公国等区域内3大经济体的成长展望。

IMF今天在报告中说，本月稍早所作预测里的风险项目「益发恶化，且与全球因素高度相关」。IMF中东及中亚主任艾祖尔（Jihad Azour）说：「这个区域内国家的经济成长表现，不足以让他们应付失业问题。」

艾祖尔说：「这个地区里的青年失业率超过25至30%，通常这需要比之高出一、两个百分点的经济成长率才能克服。」

国际货币基金在报告中说，高失业加剧阿拉伯国家的社会紧张。比起其他新兴市场及开发中经济体的7%，这个地区的失业率平均为11%，且女性及青年特别容易找不到工作，像去年就有超过18%女性难以谋生。

自从2010年初，暴力示威便在好几个阿拉伯国家爆发，叙利亚、叶门跟利比亚都转变成血腥内战。阿尔及利亚、苏丹、伊拉克及黎巴嫩过去一年爆发新一波示威，示威群众常诉求经济改革及肃贪。

IMF也说，许多阿拉伯国家的公债程度都过高，平均超出国内生产毛额（GDP）85%，而黎巴嫩跟苏丹更超过150%。报告指出「经过多年积累，公债负担成本已变得过于庞大，从而阻碍对此地日后长远经济至关重要的投资。」

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