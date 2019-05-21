此内容发布于2019年5月21日 下午10:20

（法新社伦敦21日电） 来自阿曼的阿哈提今天以描述家乡转变的作品「天体」（Celestial Bodies，暂译），成为首位赢得「曼布克国际奖」文学奖的阿拉伯作家。

40岁的阿哈提（Jokha Alharthi）撰写过两本短篇小说集、一本童书及3本阿拉伯文小说，过去在爱丁堡大学钻研阿拉伯古诗，目前在阿曼首都马斯开特（Muscat）苏丹喀布斯大学（Sultan Qaboos University ）授课。

极富声望的「曼布克国际奖」（The Man Booker International Prize）表彰全球优秀翻译小说，5万英镑（约新台币204万元）的奖金由作者及译者均分。

阿哈提的译者是在牛津大学教授阿拉伯文学的美国学者布斯（Marilyn Booth）。

评审表示，阿哈提的作品「对社会转变和过去鲜为人知的生活，提供一个富含想像力、迷人和诗意的见解」。

故事藉阿曼村庄阿瓦非（al-Awafi）姊妹3人之眼，见证阿曼从传统奴隶制的社会，演化成复杂现代世界。

「卫报」（The Guardian）说，这本书「让人窥见对西方世界来说相对陌生的文化」；「国民报」（The National）则说这本书显示「重要文学人才的降临」，称本书「是本结构紧密、设想深远的杰作」。

评审主席休斯（Bettany Hughes）说，这本小说显示出「我们共同历史的微妙艺术性和不安层面」。她说：「这种风格以隐喻方式彰显主题，巧妙避开了种族、奴隶与性别议题的陈腔滥调。」

阿哈提在决选名单中，击败另外5名作家脱颖而出，这5人分别为：法国作家艾诺（Annie Ernaux）、德国作家波许曼（Marion Poschmann）、波兰作家托卡苏克（Olga Tokarczuk）、哥伦比亚作家瓦斯奎兹（Juan Gabriel Vasquez）和智利作家泽然（Alia Trabucco Zeran）。

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