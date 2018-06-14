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此内容发布于2018年6月14日 下午10:05 最后更新 - 2018年6月14日 -22:05

（法新布宜诺斯艾利斯14日电） 阿根廷众议院今天通过一项法案，允许怀孕14周内合法堕胎，对这座教宗方济各诞生的国度堪称历史性的一步，不过法案还须经参议院点头。

阿根廷众议院以129票赞成、125票反对通过法案，数以千计的拥堕胎权人士在国会外欢呼拥抱。

法案现将提交参议院，外界认为很可能会面临一番缠斗，才能正式入法。

不过今天投票通过后几小时，前总统、现任参议员费南德兹（Cristina Kirchner）隶属的中间偏左阵营「胜利前线」（Front for Victory）说，他们将投下赞成票，解除法案一大障碍。

但社会对堕胎权议题见解分歧，阿根廷虽在2010年成了拉丁美洲第一个同性婚姻合法国，天主教教会和教宗方济各（Pope Francis）依然深深影响全国。方济各过去是布宜诺斯艾利斯的总主教。

总统马克里（Mauricio Macri）所属中间偏右联盟「我们一起改变」（Cambiemos）的成员洛斯潘纳多（Silvia Lospennato）说：「是女权抬头的时候了。」

阿根廷的主教们则对这个结果深表惋惜：「身为阿根廷人，这个决定伤害了我们。」

马克里一开始就表明自己「赞成生命」，他形容，这场激辩富「历史性」，显示「我们能够以尊重化解彼此差异」。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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