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此内容发布于2018年11月25日 下午10:35 最后更新 - 2018年11月25日 -22:35

（法新社布宜诺斯艾利斯25日电） 阿根廷发生球迷攻击巴士事件后，南美解放者杯足球赛（Copa Libertadores）决赛延后，主办单位南美足球总会（Conmebol）主席杜明奎直呼丢脸。

杜明奎（Alejandro Dominguez）感叹说：「我们给全世界留下丢脸的形象。」

南美足球总会将开会商议后续处理措施。

博卡青年队（Boca Juniors）和宿敌河床队（River Plate）原定昨天在南美解放者杯足球赛（Copa Libertadores）决赛争冠，但博卡青年队巴士遭到河床队球迷攻击，导致部分球员受伤，比赛因此延到今天。

由于球场附近出现暴力行为，博卡青年队今天稍早要求暂停比赛并惩处河床队球。目前比赛时间未定。

河床队球迷昨天在主场球场外攻击博卡青年队巴士，拿石块和瓶子砸巴士窗户，还有球迷拿胡椒喷雾攻击。警方以催泪瓦斯和胡椒喷雾回应。

阿根廷电视台画面显示球员走下巴士时忍不住揉眼睛，而且更衣室内可见挂彩的球员接受医生治疗。

博卡青年队队长培瑞斯（Pablo Perez）和中场拉马多（Gonzalo Lamardo）甚至送医治疗。培瑞斯返回时，左眼包着大大的纱布。

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