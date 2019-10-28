此内容发布于2019年10月28日 上午3:05

（法新社布宜诺斯艾利斯28日电） 阿根廷总统当选人艾柏托（Alberto Fernandez）方才赢得大选，却几乎没时间品尝胜选滋味，今天他就得面临挑战，试图稳定市场因他胜选可能产生的动荡。

艾柏托击败现任总统马克里（Mauricio Macri），意味着阿根廷将从马克里的亲商政策，重返艾柏托信奉的贝隆主义式保护主义（Peronist protectionism）。两人预计一早在总统府进行早餐会，开始合力控制可能的损害。

阿根廷拉马坦萨大学（La Matanza University）分析家阿拉冈（Raul Aragon）表示：「市场如何反应，端看两名候选人的应对方式。」

阿拉冈说：「他们立即向市场与社会释出稳定讯息非常重要，为此两人必须合作，必须一起采取行动。」

华府智库威尔逊中心（Wilson Center）拉丁美洲专家萨迪亚斯（Nicolas Saldias）也说，今天「情况会很糟，阿根廷披索与银行将面临很大压力」。

萨迪亚斯表示，尽管预期艾柏托会胜选大部分已反映在市场价格上，「市场仍将呈现负面表现」。

「马克里还是总统，但艾柏托有权力，必须有些讯号显示两人携手合作。如果没协调，情势可能快速变得更糟。」

在贝隆主义式保护主义者重获权力之际，阿根廷现正处于长期衰退和债务危机中，市场忧心阿根廷可能难以偿还国际货币基金（IMF）570亿美元的贷款而违约。

阿根廷披索汇率在选前最后一周已下滑5.86%，以65披索兑1美元结束当周。

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