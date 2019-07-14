此内容发布于2019年7月14日 上午4:35

（法新社华盛顿14日电） 1969年7月美国展开「阿波罗11号」登月计画，头4天的奔月之旅一切顺利，谁会料到，就在登月小艇准备降落月表的20分钟前，警铃突然大作，地面中心和太空船内空气顿时凝结。

1969年7月20日，全球目光紧盯阿波罗11号（Apollo 11）登月进度的同时，太空人短暂失去了休士顿地面控制中心的无线电讯号。

那时，由奥德林（Edwin Buzz Aldrin）与任务指挥官阿姆斯壮（Neil Armstrong）驾驶的登月小艇「老鹰号」（Eagle）已在两小时前脱离母舱哥伦比亚号（Columbia），只留柯林斯（Michael Collins）在母舱内继续绕行轨道，老鹰号则缓缓下降，准备登月。

但就在准备降落的同时，警铃突然大作，就连有航空工程师身分的优秀飞行员阿姆斯壮，也不禁紧张起来。

以寡言着称的他透过无线电通报任务指挥中心：「请告诉我1202程式警报的读数。」

休士顿指挥中心知道老鹰号的电脑「溢位」了，但所有系统运作正常。

看着下方的月球坑洞飞速掠过，阿姆斯壮知道，再照这种速度飞下去，他们会超出原定降落地点数英里。

他马上改成手动驾驶，并透过舷窗观察新的降落地点，但无懈可击的地点很难找到，时间却益发紧迫了。

不久后，他告诉奥德林：「这个区域岩石相当多。」

奥德林继续念出电脑显示的速度和高度读数，「慢慢降落中」。

阿姆斯壮回答：「停在那个坑洞上应该没问题。」

此时，燃料也飞快耗尽。

休士顿地面控制中心不断通知老鹰号，他们快到「最低剩油量」了。如果「最低剩油量」警报响起，就代表登陆时间只剩20秒。

而现在，只剩30秒，就会来到「最低剩油量」。

阿姆斯壮用上所有经验，聚精会神地操作老鹰号。

终于，老鹰号停靠到了地面。

「着陆灯」，奥德林这句话，意味底部感测器已碰触到地面。

原本不发一语的阿姆斯壮此时终于发声：「休士顿，这里是宁静海基地（Tranquility Base）。老鹰号已经降落。」

休士顿地面爆出如雷的欢呼声，通讯官杜克（Charlie Duke）回覆说：「地面收到了。大家快没吓死，我们终于又活了过来。万分感谢。」

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