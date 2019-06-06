此内容发布于2019年6月6日 上午7:20

（法新社阿布达比／喀土木6日综合外电报导）身为苏丹掌权将领重要支持力量的阿拉伯联合大公国今天呼吁苏丹对立双方，为国家政治前途恢复谈判。近日军方镇压抗议活动造成了民众死伤。

在4月间推翻长期在位总统巴席尔（Omar al－Bashir）的过渡军事委员会（TMC）昨天表示，愿意恢复谈判。

不过抗议活动领导人拒绝了这个提议，要求先还给108名遇害者公道。医生表示，令人畏惧的「快速支援部队」（Rapid Support Forces）自3日以来的镇压行动已造成108人丧生。

阿拉伯联合大公国发表声明说：「阿联希望，苏丹各方能秉持智慧、理性和建设性对话行事，以确保安全与稳定。」

「阿联强调苏丹各势力之间恢复谈判的重要性，以实现苏丹人民的抱负。」这项声明呼应了盟邦沙乌地阿拉伯昨天提出的相同劝告。

苏丹卫生部表示，军队镇压喀土木抗议民众所造成的死亡人数「不超过46名」，远低于接近抗议民众的医生所通报数目。

苏丹国营苏纳通讯社（SUNA）昨晚报导：「卫生部次长贾巴（Suleiman Abdul Jabbar）博士发表声明，否认某些媒体关于近日事件造成死亡人数达到百名的报导，证实真正死亡人数不超过46名。」（译者：张佑之）

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