此内容发布于2019年4月17日 上午2:35

（法新社利雅德16日电） 沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国双双对推翻苏丹总统巴席尔的军方领袖表达支持后，沙国官媒报导，沙国国王沙尔曼今天欢迎阿布达比邦王储穆罕默德来访。

官方沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）在简短报导中说，穆罕默德（Mohammed bin Zayed）与沙国国王沙尔曼（King Salman）以及沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）讨论「区域发展」。

沙乌地阿拉伯和阿联对苏丹政治混乱沉默数周后，14日才对巴席尔（Omar al-Bashir）在数月街头抗争后遭推翻发表简短回应，呼吁「稳定」和「和平过渡」。

沙乌地阿拉伯和阿联都对苏丹过渡军事委员会（Transitional Military Council）表达支持，利雅德并承诺提供援助给苏丹人民。

苏丹对沙乌地阿拉伯以及其盟国的区域利益扮演重要角色，除了联合利雅德对付什叶派伊朗，也派兵参与沙乌地领导联军在叶门的战争。

一名苏丹高阶军官昨天表示，苏丹军队会留在叶门，直到阿拉伯联军达成目标为止。

沙国和阿联2015年介入叶门战争，联手对付有伊朗撑腰的叶门「青年运动」（Huthi）叛军。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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