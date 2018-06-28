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此内容发布于2018年6月29日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月29日 -00:35

（法新社印尼登巴萨29日电） 印尼官员今天表示，�Q里岛阿贡火山喷发，冒出滚滚浓烟，火山灰柱升上2000公尺高空，当局已关闭这座度假岛屿上的国际机场16小时。

�Q里岛东部的阿贡火山昨天喷发，一份飞行报告侦测到火山灰柱已直冲7010公尺高空，恩古拉莱机场（Ngurah Rai Airport）便从本地时间凌晨3时起关闭，至少到晚上7时为止。

恩古拉莱机场发言人雅努斯（Yanus Suprayogi）发布声明表示：「根据气象部门的预测，火山灰今天上午将飘进机场。」

他也说，机场将评估是否把关闭时间延长到晚上7时后。

阿贡火山昨天喷发，至少48个航班取消，包括总部在马来西亚的亚洲航空公司（AirAsia）及澳洲航空旗下的捷星航空（Jetstar）航班，影响逾8000名乘客。

火山灰对飞机之所以危险，在于它会让跑道变滑，还可能被吸入发动机。

阿贡火山喷发后，印尼火山观察机构仍未升高警示，维持在警戒级别。火山飞安警戒（Volcano Observatory Notice For Aviation）则发布橘色警戒。

阿贡火山最近一次的猛烈喷发发生在1963年，造成约1600人丧生。

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