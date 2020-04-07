此内容发布于2020年4月8日 上午12:35

（法新社巴黎7日综合外电报导）英国首相强生（Boris Johnson）因武汉肺炎病情加重住进加护病房，他并非首位在任内因病住院的世界领袖，过去数十年还有哪些类似案例，法新社整理如下：

●巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）

极右派的波索纳洛2018年9月竞选期间遭刺伤，2019年1月上任之初，就因接受下腹部手术住院逾两周，由副总统暂代职位，但1月28日手术两天后即重掌国政，在医院病床上一边静养一边治国。

●加彭总统阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）

加彭总统阿里．彭戈2018年10月24日在沙乌地阿拉伯利雅德中风后紧急送医，在摩洛哥住院数月，2019年3月底才回到加彭。

●阿尔及利亚总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）

包特夫里卡2013年初中风，在国外医院住院近3个月，回国后尽管有严重后遗症，身体孱弱，但仍大权在握。他2014年连任，但2019年决定寻求第5个任期引发国内空前抗议，不得不在2019年4月2日黯然辞职。

●委内瑞拉总统查维斯（Hugo Chavez）

委内瑞拉左派总统查维斯2011年6月诊断出罹癌，接受多次手术、化疗和放疗，2013年3月5日病逝。

●以色列总理夏隆（Ariel Sharon）

以色列总理夏隆2006年1月中风后昏迷，住院100天后被宣告不适合执行职务，为以色列史上首见。中风8年后，夏隆在2014年1月11日辞世，8年间他始终没有清醒。

●法国总统席哈克（Jacques Chirac）

法国总统席哈克2005年9月小中风，住院1周。

●俄罗斯总统叶尔钦（Boris Yeltsin）

俄罗斯总统叶尔钦1996年11月接受绕道手术，隔天他就签署总统令，重掌先前移交给总理柴诺米丁（Viktor Chernomyrdin）的职权。

●美国总统雷根（Ronald Reagan）

美国总统雷根1981年3月30日在华盛顿的旅馆遭人开枪，伤到左肺，当时已70多岁的他接受紧急手术后迅速康复。

●西班牙领导人佛朗哥（Francisco Franco）

1939年起铁腕统治西班牙的佛朗哥1974年7月因血栓生成住院，暂时把国家领袖职权交给卡罗斯王子（Juan Carlos），1975年10月再度交出权力，同年11月20日辞世。

●法国总统庞毕度（Georges Pompidou）

庞毕度1974年4月2日在任内辞世，死前他一直隐瞒自己罹患淋巴瘤疾病。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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