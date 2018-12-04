下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年12月4日 下午4:50 最后更新 - 2018年12月4日 -16:50

（法新社布鲁塞尔4日电） 美国今天警告，俄罗斯若不在60天内拆除违反中程核飞弹条约（INF）规定的飞弹，华府就会退出这项在冷战时期签署限制中程核武的重要条约。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，除非莫斯科撤回可能引发军备竞赛的9M729陆基巡弋飞弹系统，否则华府不再受1987年签署的中程核飞弹条约约束。

蓬佩奥表示，60天期限过后，美国就会展开为期6个月的正式退出条约程序；在此之前，美国不会「测试、制造或部署任何（违反条约的）系统」。

北大西洋公约组织（NATO）表示，能否挽救这项条约，现在「取决于俄罗斯」。北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也指出，现在该是俄罗斯准备放弃前述飞弹系统的时候。

中程核飞弹条约被许多人视为是全球武器管控架构中的重要一部分。

蓬佩奥和北约盟国外长会谈后表示：「美国今天宣布，俄罗斯实质违反这项条约；除非俄罗斯恢复完全且可检验的遵守，否则我国将在60天内停止履行我方义务，作为补救措施。」

「俄罗斯的行动严重损害美国、盟邦与伙伴的国家安全。一项条约若限制回应俄罗斯违约的能力，美国继续遵守并无意义。」

美国和北约表示，正式名称为SSC-8的9M729陆基巡弋飞弹系统，违反中程核飞弹条约禁止部署射程500到5500公里陆基飞弹的规定。

川普10月曾扬言退出中程核飞弹条约，并表示要强化美国的核武储备，「直到大家恢复理智为止」。

不过昨天川普又表示，希望和中国国家主席习近平、俄罗斯总统蒲亭（ladimir Putin）会谈，以终结他所谓的「大规模且无法控制的军备竞赛」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting