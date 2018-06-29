下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月30日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月30日 -00:35

（法新社艾米迪亚29日电） 一艘难民船今天在利比亚外海翻覆，造成3名幼童丧生与100人失踪，在欧洲领导人经过激烈辩论达成难民协议后，地中海又发生最新一起难民船难。

被送到利比亚首都的黎波里东方城镇艾米迪亚（Al-Hmidiya）的生还者说，这艘充气船遇到海难时，船上约有120名难民。

回到利比亚境内的生还者说，他们是在天亮前从的黎波里东方城镇加拉布里（Garaboulli）出发后发生船难。

他们告诉法新社，渡海时船上发生爆炸，后来马达起火，船只开始进水。他们说，乘客包括数个摩洛哥家庭，无人生还，还有叙利亚人与苏丹人。

叶门生还者史维雷（Amri Swileh）说：「我看到船上人数时，我拒绝上船，因为先前有人告诉我们，（乘客）将有20名。」

26岁的史维雷给记者看他瘀血的手臂，他说，人口贩运者威胁将开枪射他，强迫他搭上这艘只有8公尺长的船只。

他说：「我看到有人身上起火。我与所有跟我同行的叶门朋友都失联了，5人全都失踪。」

在发生这起船难前，欧洲联盟（EU）领导人才达成协议，将以更公平的方式分摊收留难民的责任，不过各国间还是存有重大歧见。

海岸巡防队队长说，设备简陋的利比亚海岸巡防队，「因为缺乏资源」，被迫抛弃在船难丧生的大部分难民遗体。

Neuer Inhalt Horizontal Line