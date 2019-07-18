此内容发布于2019年7月19日 上午12:05

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普在北卡罗来纳州的造势集会上抨击民主党籍联邦众议员欧玛（Ilhan Omar）后，现场支持群众随即高喊「送她回去」，川普今天试图与支持群众的行为划清界线。

川普今天在白宫被媒体问到支持者在集会上高呼「送她回去」一事的感想。川普表示：「我觉得有点不好。」

川普今天在白宫告诉媒体，在群众开始高喊后，他很快就开口继续演说。然而电视画面显示，现场支持群众高呼「送她回去」，川普停顿了11秒后才继续演说。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题