此内容发布于2020年1月17日 上午8:05

（法新社巴拿马市16日电） 巴拿马检方在偏远地区，发现一座弃置6具未成年与1具怀孕妇女尸体的集体墓冢，位置接近他们昨天所突击神秘教派「神的新光」据点。

检察官办公室发表简短声明说：「检方证实墓冢的地点有7具尸体。」

埋尸处位于巴拿马市（Panama City）西方的维拉瓜斯省（Veraguas），7具尸骨分别是6个年龄介于1岁至17岁的未成年，以及1个怀着6个月大婴孩的孕妇。

检方声明说，虽然无法判定他们的死亡时间与死因，不过6个未成年的死者中，5个是那孕妇的骨肉。

有关单位曾于15日通报，在恩哥贝・布葛列（Ngabe Bugle）被神秘教派控制的15人全数获救。恩哥贝・布葛列（Ngabe Bugle）地处偏远，位于巴拿马的加勒比海沿岸，距离巴拿马市250公里，当地人口结构原住民为主。

检方表示：「幸好警察特种部队及时赶到，15人才不致丧命。」

巴拿马警政署长穆尼奥斯（Alexis Munoz）说，显然获救的15人被神秘教派成员虐待，而承办此案的员警称，这个神秘教派就是神的新光（The New Light of God）。

警方已逮捕疑似是这个神秘教派的10个成员，当中包括1名未成年。法院将在17日或18日开庭，这10人届时将现身。

了解案情的消息来源透露，被逮捕的10人当中，其中1男子的女儿，就是埋在集体墓冢里的孕妇。

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