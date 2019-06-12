此内容发布于2019年6月12日 上午11:50

（法新社香港12日电） 香港立法会原订今天二读逃犯条例修正案，引发民众激烈抗争。一些抗议者认为，大规模反送中运动源于香港居民对港府和北京的长期不满，包括2014年雨伞运动后，政治空间压缩。

2014年争取「真普选」、为期约3个月的香港雨伞运动在政府未做出任何重大让步情况下，逐渐消散，北京更藉此加紧政治控制力道。法新社记者今天采访几位参加立法会抗议行动的民众，多数人都提到雨伞运动后累积的愤怒如何引爆反送中抗争。

Kit Ho是一名金融机构职员。她边流泪边诉说，为何觉得今天非上街抗议不可。

「这个政府不是民选的，显然不会通过奠基在香港人和国际社会共享普世价值的法律。」

「香港人根本没喘息机会，我们一直如此努力于打造一个文明社会。」

Jason Ng是律师，也是维权人士，曾撰写一本和雨伞运动有关的书。他说，反送中运动肇因于长年累积的「愤怒和担忧」。

「2014年雨伞运动后，北京加速推动对香港的政治议程，也加紧对公民社会的控制。北京对异议更加警觉，对抗议和其他人民表达诉求的行动，立场也益发强硬，因为担心公民社会被鼓舞、变得更大胆。」

「在雨伞运动后，历经为期数年的冷漠和对抗议行动的倦怠，逃犯条例争议再度振奋香港公民社会，对北京产生反作用力。」

「北京越施压，香港人就反击得越用力。」

Claudia Mo是泛民主派资深立法会议员，她认为北京对香港的喧嚣民主运动已渐失耐心。

「雨伞运动后，北京显然已受不了香港，以及香港人竟然拒绝学习感恩和服从祖国。」

「但我们不接受失败。（9日）超过100万人的游行就是无权者的权力展现。」

金融机构职员Tom Chan今天特地请假，并戴上黑色面罩、墨镜，加入今天的抗议行列。他说，这么做是因为对香港的前景深感悲观。

「我认为，情况比雨伞运动时严峻。政府在雨伞运动后反而更加漠视民意。我比当时更感到悲哀。」（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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