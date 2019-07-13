此内容发布于2019年7月13日 上午6:50

（法新社加德满都13日电） 南亚各国官员今天表示，雨季豪大雨引发的洪水和山崩，在过去2天已夺走至少40人性命。

南亚国家每年6月至9月的雨季期间都会造成广泛伤亡和灾损。

豪雨侵袭尼泊尔东部地区和南部平原后，27人因为洪水和山崩而丧命。

其中3人是因首都加德满都（Kathmandu）一座高墙倒塌而罹难。

尼泊尔警方发言人波可哈瑞（Bishwaraj Pokharel）表示，另有11人受伤、15人失踪。

尼泊尔内政部官员艾德希卡里（Umakanta Adhikari）告诉法新社：「我们首先要务就是拯救性命，我们已部署所有资源。」

由于河水暴涨淹没聚落，尼泊尔警方用船只把民众送到安全处，现场可以看到父母把小孩背在肩上，穿过水深及胸的洪水。

尼泊尔气象局今天宣布南部沙普塔戈西河（Sapta Koshi）进入高度警戒状态，并且发送简讯提醒这个区域的民众。

印度官员昨天也表示，东北部阿萨姆省（Assam）和阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）共有11人丧命。雨季洪患已让阿萨姆省21个县淹大水，数千人受到影响。

还有援助团体在孟加拉东南部提供物资给洛兴雅（Rohingya）难民。联合国世界粮食计划署（World Food Programme）昨天表示，当地已有2人丧命，包括1名孩童。

去年雨季期间，南亚各国有超过1200人丧命，印度南部克勒拉省（Kerala）更遭遇近百年来最严重洪灾。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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