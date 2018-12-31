雪梨创纪录烟火秀 全球迎跨年揭序幕

（法新社雪梨31日电） 全球各地的人们将挥别2018、迎向2019年。澳洲最大城雪梨将以他们史上最盛大的烟火秀，为全球数十亿人庆祝跨年揭开序幕。 澳洲创纪录的烟火数量和新的烟火效果和色彩将会点亮雪梨天际长达12分钟，预计将有超过150万观众涌入雪梨港边及周边公园。

随着跨年后第一声午夜钟响，热闹的欢庆氛围将席卷亚洲、欧洲、非洲和美洲多个主要城市。

香港光彩夺目的烟火将从维多利亚港（Victoria Harbour）的5艘大型烟火船上施放到天际，30万人将聚集在港边观看长达10分钟的烟火秀。

东京方面，日本人一般会涌入寺庙，在钟声里迎接跨年；而美国拳王梅伟瑟（Floyd Mayweather Jr.）这次将在东京郊外的一场擂台上，对垒日本格斗技新星那须川天心（Tenshin Nasukawa），以别开生面的方式为日本带来特别的跨年夜。

莫斯科方面，一系列的演唱会和灯火秀会在全城的多座公园登场，超过1000家溜冰场会开放给想疯跨年的民众。

在巴黎，尽管仍有反政府的黄背心示威人士打算在香榭大道（Champs-Elysees）发起抗争，但香榭大道仍会有一场以「友爱」为主题，结合声光的烟火盛会迎接跨年。

柏林的音乐爱好者会聚集在布兰登堡门（Brandenburg Gate）举办演唱会，但向来在德国受欢迎的放烟火跨年习俗，却在一些城市以安全理由遭禁止。

苏格兰首府爱丁堡的传统「苏格兰除夕」（Hogmanay）庆祝活动，在英国即将脱欧之际，采用了一个亲欧盟的主题迎接新年。

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