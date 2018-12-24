雪梨高楼传破裂声 警方疏散3000人

此内容发布于2018年12月24日 下午7:35

（法新社雪梨24日电） 澳洲雪梨西部澳宝大楼（Opal Tower）因有居民通报发出「巨大劈啪破裂声」，警方紧急在耶诞夜撤离约3000名居民。

新南威尔斯消防暨救灾单位主管莱特（Greg Wright）在澳宝大楼外表示，「警方接获通知，说我们后方这栋大楼第10层楼发出巨大劈啪破裂声」。

他还说，警方「发现大楼有裂缝」并已通报紧急服务处。

位在雪梨奥林匹克公园的澳宝大楼不久前落成，今年启用，公寓单位达392户。警方表示共38层高。

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