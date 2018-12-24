打印 雪梨高楼传破裂声 警方疏散3000人 此内容发布于2018年12月24日 下午7:35 最后更新 - 2018年12月24日 -19:35 （法新社雪梨24日电） 澳洲雪梨西部澳宝大楼（Opal Tower）因有居民通报发出「巨大劈啪破裂声」，警方紧急在耶诞夜撤离约3000名居民。 新南威尔斯消防暨救灾单位主管莱特（Greg Wright）在澳宝大楼外表示，「警方接获通知，说我们后方这栋大楼第10层楼发出巨大劈啪破裂声」。 他还说，警方「发现大楼有裂缝」并已通报紧急服务处。 位在雪梨奥林匹克公园的澳宝大楼不久前落成，今年启用，公寓单位达392户。警方表示共38层高。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体