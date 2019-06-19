此内容发布于2019年6月19日 上午4:50

（法新社哥本哈根19日电） 科学家表示，以格陵兰已创新高的气温而言，2019年对北极来说可能又是多灾多难的年份。格陵兰是个正在融化的巨大冰柱，融水终有一天可能淹没世界各地的沿海地区。

丹麦气象研究所（Danish Meteorological Institute）气候学家莫特拉姆（Ruth Mottram）警告：「我们可能打破2012年缔造的北极海冰层面积最小的纪录…以及格陵兰冰层融冰量最多的两项纪录，相当大程度将取决于今年的气候状况。」

丹麦气象研究所的科学家上周在格陵兰北部，拍摄冰层提前融化令人震惊的照片于网路疯传。

气象学家欧森（Steffen Olsen）在海洋学系船设备与气象站做研究时，拍摄他的雪橇狗拖拉雪橇，涉水行过峡湾的照片。峡湾的海冰淹没在数公分深的融水里。

蔚蓝晴空下，照片背景是没有白雪覆盖的高山，雪橇狗似乎行走在水面上。

莫特拉姆说：「这张照片令人感到震惊…因为真实呈现北极正在发生的变化。」

她表示，随同欧森远征的在地人「没想到海冰提前开始融化，他们通常会走这条路因为海冰非常厚，但他们必须回头，因融水越来越深以致他们无法前进」。

6月12日也就是照片拍摄的前一天，位于卡纳克（Qaanaaq）距离最近的气象站，观测气温达到摄氏17.3度，只比2012年6月30日的最高温纪录低0.3度。

莫特拉姆指出：「经历干燥的冬天，近来空气暖和、晴朗的天空和阳光，这些都是造成冰层提前融化的先决条件。」

由于大气层变暖，预料冰层提前融化的现象会加快，并改变当地居民的生活方式，像是他们赖以为生的冰面狩猎季将会缩短，还有生态系统的改变。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram