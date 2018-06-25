下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月25日 上午6:05 最后更新 - 2018年6月25日 -06:05

（法新社美国艾尔帕索24日电） 对参与移民事务的志工而言，利用移民困境获利「很恶心」。但在德州的美墨边界，非法移民是一门大生意，替私人监狱、信贷公司和小律师创造就业。

美国总统川普的「零容忍」移民政策，造成2000余名儿童和他们试图非法进入美国或寻求庇护的家人分离。德州则处于这场移民危机的中心。

尽管川普20日下令停止拆散家庭，但实际行动如何，仍充满疑虑。无论如何，那些靠移民潮赚钱的人，荷包依旧继续进帐。

根据美国移民暨海关执法局（ICE）统计，2017财政年度从墨西哥进入美国而遭美国边境警察拘留者将近30万4000人，其中逾2/3发生在德州。无怪乎德州拥有最多移民收容所。

其中1983年建造的休士顿收容所是美国现代史上首座民营监狱，由美国最大两家监狱企业CoreCivic和GEO集团持有，两企业都在纽约证券交易所挂牌。

CoreCivic在德州和ICE签约经营4座收容所，GEO也在当地经营3座监狱，另有一座正在兴建。

根据调查机构「符合公共利益」（In The Public Interest，ITPI）的研究，狱政系统民营化带来的经济利益，会促使关押人数大增，即使轻罪也会遭羁押，例如非法入境。

GEO和CoreCivic的年度财报显示，两公司去年合计营收达40亿美元（约新台币1216亿元）。而根据ICE的数据，2017财政年度美国收容所平均每日收容移民为3万539人，今年度已冲上5万379人。

目前的移民危机，也令美国一些民营庇护所受到严格检视。遭美国边境当局从父母或监护人身边拆散的移民儿童，便是送到这里。

根据德州法院的资料，州内共有31座儿童庇护所，当中争议最大的，是「西南关键计画」（Southwest Key Programs）和美国卫生及公共服务部（HHS）难民安置办公室（ORR）签约经营的庇护所。

有些「西南关键计画」负责管理的庇护所，遭州政府稽查人员指控违规。但根据彭博杂志的资料，「西南关键计画」今年仍将收到4亿5800万余美元（约新台币139亿元）政府资金。

民营监狱和庇护所不是唯一从非法移民事业获利的人。德州大学（University of Texas）名誉教授葛雷德（William Glade）指出：「这是一整个产业，且这个产业正在蓬勃发展。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line