此内容发布于2019年6月19日 下午8:50

（法新社华盛顿19日电） 美国对北韩政策特别代表毕根（Stephen Biegun）今天表示，非核化虽然是双方沟通关键，但与平壤恢复谈话没有先决条件，呼吁对非核化采取更大的行动。

美国总统川普上周表示，他又收到北韩领导人金正恩寄来「很棒的信」。毕根今天说，平壤承诺放弃核子武器，是北韩及美国友好关系的关键。

毕根在智库大西洋理事会（Atlantic Council）说∶「如果没有有意义且可验证的非核化步骤，我们无法取得足够进展。这绝对处于核心位置，是展开这个时刻的关键。」

川普与金正恩今年2月二度相会后，美国与北韩的外交关系就陷入停滞。川金去年在新加坡首度举行历史性会谈。

但毕根表示，核子进程不是重启谈判的条件。他说：「那不是条件，让我这样说，我们以同样的魄力处理两位领导人在新加坡作出的其他承诺。」

为换取金正恩放弃核武，川普提供了其他新条件，包括支持北韩摇摇欲坠的经济。但在北韩采取具体行动前，川普幕僚坚持不松绑经济制裁，导致川金河内峰会破局。

毕根感谢北韩官员的努力，但轻描淡写地带过南韩报纸报导川金二会破局后，负责与美国核子会谈事务的北韩高阶官员金英哲遭处决一事。他说：「我们不清楚，而我倾向认为这有点夸大，但部分原因是，北韩发生的许多事对我们而言是不透明的。」

中国领导人习近平本周将造访平壤，这是14年来首度有中国领导人造访北韩。北京是北韩最亲密的盟友。

毕根说，美中大致同意北韩有必要结束核子计画，尽管这两大强权在其他方面意见不同。他说：「中国做这件事不是帮美国一个忙，这攸关中国国家利益，而在这件事上美中国家利益相符。」

他说：「我们期待习主席出席各项会议期间，继续发出具建设性且适当的讯息。」

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