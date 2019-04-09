（法新社华盛顿9日电） 美国海关与边境保护局（CBP）今天表示，3月从墨西哥无证入美并遭逮捕的移民人数骤升至10.3万多人，且抵美的移民家庭数量同样上升。

移民人数从冬季每月平均约6万人急剧上升，凸显美国总统川普政府各项措施成效不彰，无法阻止移民成群结队逃离瓜地马拉、萨尔瓦多和宏都拉斯的贫困与暴力。

这项数据公布之前，川普大刀阔斧对负责管辖边界政策、规范CBP等机构的国土安全部（DHS）进行人事改组。

本月7日，国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）同意辞职。据说她因与川普就打击移民问题上出现严重分歧而「被辞职」，许多她的下属也跟着丢官。

上个月共10万3492名移民遭捕或被归为不得入境，其中5万7271人与家人成群同行，9348人是无人陪伴的儿童。

2月逮捕总数则达7万6535人，其中4万741人携家带眷，有7254名儿童独自踏上旅程。

据报，川普对居高不下的移民人数极为不满，但尼尔森坚称，在美国法律约束下，她在遏止移民上没有太多施展空间。

川普昨天稍早告诉记者：「有必要修正庇护这方面的情况。这太扯了，一大堆人跑来寻求庇护，他们把律师交给他们的东西照本宣科读一遍竟就可以获得庇护。有些人你根本不会希望在我们国家之中。」

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