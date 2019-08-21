此内容发布于2019年8月21日 下午12:05

（法新社日内瓦20日电） 国际濒临绝种野生动植物贸易调查委员会（TRAFFIC）今天发布报告指出，2000年以来，有超过2300只濒危老虎被猎杀，并遭非法走私。TRAFFIC敦促各界采取更多行动保护老虎。

TRAFFIC发布报告，指出自2000年来，每年平均查获超过120只遭非法走私的老虎，相当于每周就有2只以上的老虎死于国际非法走私案。TRAFFIC警告，老虎几乎没有喘息的空间。

报告作者、TRAFFIC东南亚区域主任克里纳萨米（Kanitha Krishnasamy）表示，死于非法走私老虎的数量令人深感担忧，「如此看来，我们正在输掉这场战役」。

全球在1900年估计有超过10万只老虎，但到了2010年，老虎数量却掉到3200只，创下最低纪录。

自2010年来，老虎数量虽缓慢上升，但据估计，仍仅剩下少于3900只老虎生存在野外。

克里纳萨米说：「整片虎皮、整只老虎━━活老虎和死老虎━━，以及虎骨的数量一直都很多，证明这是恶劣的走私行为，也证明（人类）对老虎部位的需求不曾间断。」

克里纳萨米在声明中说：「光说不练的时间结束了，言语必须转为行动，以避免更多老虎消失。」

TRAFFIC发布一项新的分析报告，探讨全世界19年来查获非法走私老虎案件的数据。TRAFFIC致力于保护濒危老虎，并协助政府抓出非法交易老虎部位的人。

TRAFFIC发现，估计2000年到2018年间，在32个国家和地区中，共查获2359只老虎遭非法走私。

报告发现，虎皮是最常被非法走私的老虎单一部位，每年平均查获58张整面虎皮，而查获整只死老虎和活老虎非法交易的数量也有显着上升。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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