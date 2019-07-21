此内容发布于2019年7月21日 上午10:05

（法新社华盛顿21日电） 非洲在全球赤贫人口热点图上呈现一片火红，加上未来数十年当地人口将持续增加，贫穷问题预料只会恶化，对世界银行（The World Bank）和国际货币基金（IMF）构成重大挑战。

4月上任的世银总裁马尔帕斯（David Malpass）接受法新社访问时指出：「这些问题非常真实存在，且规模庞大。」

IMF和世银成立75年来，对于解决非洲长期贫穷问题成绩正负夹杂。如今为跟上非洲人口成长速度，两机构面临当地未来几年需要大量基础建设投资和创造就业。加上还须应付气候变迁威胁，而非洲或许是最缺乏资源因应的地区。

马尔帕斯将解决非洲贫穷问题列为首要任务。他表示：「我把重点放在让非洲底层40%的人口有更多就业机会和现金收入，并且让更多投入的资源用于改善当地生活水准。」

马尔帕斯说：「这可能包括提供医疗和教育机会，这也会带来更好的对待环境行为。这些全都有助于促进社会繁荣。」

赤贫定义是每日可支用生活费不超过1.90美元（约新台币59元）。根据世银最新数据，2015年全球赤贫人口比例降至10%，为史上最低纪录。但撒哈拉以南非洲这类人口却持续增加，至2015年占全球赤贫人口一半以上。

此外根据预测，撒哈拉以南非洲人口至2030年将增加13亿人，占同时期全球人口增加规模的过半数，使得届时当地赤贫人口占全球比重将高达近9/10。

尽管IMF预测，明年非洲经济成长率将达3.5%，这却不足以带动非洲每年新增2000万个就业机会，来满足每年新投入劳动市场的人口所需。

许多非洲国家目前深受债台高筑和过去犯下的错误所苦，因此马尔帕斯强调，「为了向前迈进，好的政策是非常重要的一环」，如此非洲国家才能吸引民间投资，这些投资对建设计画和开发新业务十分重要。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题