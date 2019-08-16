此内容发布于2019年8月16日 上午8:50

（法新社洛伊沙巴16日电） 在东非国家肯亚或非洲各地，世界最高哺乳动物长颈鹿的数量正悄悄地骤减，专家指出，它们正面临无声灭绝危机。

国际自然保育联盟（IUCN）掌握的数据显示，1985 年至2015年间，非洲大陆的长颈鹿数量大减40%，已经略低于10万头。

但不像大象、狮子和犀牛族群锐减受外界高度关注，较少人会注意到长颈鹿数量危机。

IUCN长颈鹿专家芬尼西（Julian Fennessy）说：「长颈鹿是一种大型动物，你可以很容易在国家公园和保育区看见它。这可能会制造一种错误印象，认为这个物种状况良好。」

长颈鹿在非洲中部和东部区域数量下降速度更快，盗猎、栖地遭破坏和地区冲突是导致这种温和生物族群骤减的主因。

IUCN指出，截至2018年的过去30年左右，肯亚、索马利亚和衣索比亚的网纹长颈鹿（Reticulated giraffe）数量锐减60%。

同时，努比亚长颈鹿（Nubian giraffe）数量悲剧性大减97%，这个罕见物种几乎要完全灭绝。

非洲中部更偏远地区，柯多方长颈鹿（Kordofan giraffe）数量也减少85%。

2010年，长颈鹿被国际自然保育联盟濒危物种红色名录（IUCN red list）列为「无危」（Least Concern ）动物。但到了2016年，长颈鹿被列为「易危」（Vulnerable）物种，让许多人相当吃惊。

圣地牙哥动物园保育研究所（San Diego Zoo Institute for Conservation Research）史黛西-道兹（Jenna Stacy-Dawes）说：「这即是我们谈到长颈鹿面临无声灭绝的原因。」（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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