此内容发布于2019年7月8日 上午9:05

（法新社尼阿美7日电） 非洲国家今天在尼日进行的非洲联盟（AU）峰会，正式推出具里程碑意义的自由贸易区，这个自由贸易区备受期待，被誉为向整个非洲大陆「和平繁荣」的目标迈出历史性的一步。

历经17年艰难的协商，非洲联盟终于达成这项自由贸易协定，如今展开非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的「运作阶段」，非洲联盟委员会主席马哈马特（Moussa Faki Mahamat）形容这是「历史性」的一刻。

马哈马特说：「多年的梦想实现了，发起的先贤必定很骄傲。」他指出，非洲大陆自由贸易区将是「世上最大的贸易区」。

尼日（Niger）总统依苏福（Mahamadou Issoufou）赞扬说，这是「1963年成立非洲统一组织（Organization of African Unity）以来最伟大的历史事件」。非洲统一组织是非洲联盟前身。

非洲联盟官员宣布，展开非洲大陆自由贸易区的5项「运作工作」。

非洲联盟委员会宣布，非洲联盟会员国同意分享「原产地原则」，监督和消除非关税壁垒，统一线上支付系统和非洲贸易看板。

为期两天的峰会今天早上在尼日首都尼阿美（Niamey）展开时，奈及利亚和贝南（Benin）两国总统在热烈掌声中签署这项自由贸易协定，给了落实协定一大助力。

奈及利亚和贝南加入后，非洲联盟55个会员国中有54国已经签署协定，唯一未签的厄利垂亚也宣布将考虑加入。

大约4500名代表和嘉宾，包括32位国家元首和超过100位部长，参加了在尼阿美的非洲联盟峰会。这个城市特别改造，有全新的机场、升级的道路，和为此打造的新饭店。

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