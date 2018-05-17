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此内容发布于2018年5月17日 上午5:35 最后更新 - 2018年5月17日 -05:35

（法新社伦敦17日电） 拥有非裔血统的美国女星梅根马克尔即将嫁给英国哈利王子，成为王室一份子，加勒比海裔杂货商梭奥解释，这对她和她的顾客具有的意义是，「让我们产生归属感」。

梅根马克尔（Meghan Markle）19日与哈利完婚后，将成为现代英国王室首位混血成员。在伦敦伯立克斯顿市场（Brixton market），民众高度希望，这场婚礼能成为英国淡化种族情节的另一步。

梭奥（Esme Thaw）在自家商店的柜台后说：「梅根即将嫁入王室，真是太棒了。这让我们产生归属感，我们身为人类，可以相互拥抱。」

她说：「我们不需心怀肤色，必须改变这种心态，把大家都当人类看。」

伯立克斯顿向来是加勒比海黑人在英国的聚集地，最早居民是战后「疾风世代」（Windrush generation），此名称是来自1948年载送涌入伦敦首批移民的疾风号船只。

51岁顾客威尔森（Mary Wilson）则说：「但愿这场婚礼能带来比较正面的氛围，以使大家都认为，随着梅根嫁入王室，也许为加勒比海黑人开启了一扇门。」（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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