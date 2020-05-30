（法新社明尼阿波利斯30日电） 美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭白警压颈丧命后，案发地点如今出现巨幅佛洛伊德壁画，现场更架有麦克风，供民众悼念。

46岁的佛洛伊德25日遭警察用膝盖压制在地近9分钟，临终前一再表示自己无法呼吸，但警方仍冷漠无视，佛洛伊德最终断气。

33岁纽约民众龚萨雷兹（Christina Gonzalez）说：「我们很激动，比起熔炉，我们更像一盘沙拉，因为我们并没有真正融合在一起，每个人都来自不同地方。」她还指出，群众里有些人也曾遭遇警方暴力对待，让他们变得格外敏感。

37岁市府员工华盛顿（Alex Washington）透露，他在人行道上骑自行车，甚至只不过是过马路跑太快，就遭警方逮捕，虽然自己被塞入警车后座的次数多到数不清，但自己的纪录向来清清清白白。

他说：「走进自家邻里却被仇视，实在让人心力交瘁。我受够了在自家社区被仇恨弄得身心俱疲。」

但对于有这么多元的民众前来向佛洛伊德致意，华盛顿直呼「太美好」。

不愿透露姓氏的民众绮拉（Keira）也表示，四面八方涌进的支持让她感到安慰，「我来到这里，是因为我不再因为身为非裔而忧心性命难保。现在了解到社区是支持我的，让我感到欣慰」。

65岁白人牧师史戴勒（Tom Steller）说：「人们来到这里，一同哀悼，一同祈祷，证明我们虽然来自不同种族、抱持不同信仰，也能在同一个社区共同生活。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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