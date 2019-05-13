此内容发布于2019年5月13日 上午8:20

（法新社坎城13日电） 世界三大影展之一坎城影展明天登场，为期两周。在此期间，抢攻人潮所带来的商机，除了电影业者外，还有餐饮住宿业者、计程车等。然而，部分业者表示，近年赚钱没以往容易。

坎城位于法国南部渡假胜地蔚蓝海岸，影展期间人口几乎是平日的3倍，可超过20万人。法新社报导，当地二星级旅馆一晚房价可从40欧元（约45美元）暴升至260欧元，且业主无需担心住房率。

一名三星级旅馆柜台人员表示：「我们预先保留的6间客房很快就会被订走了。」影展让一晚房价飙涨近5倍，且不附早餐。

根据坎城旅宿公会（UMIH）的资料，邻近影展主场地节庆宫（Palais des festivals）的旅馆，影展期间的营收占年营业额近1/6。此外，政府数据显示，2017年，影展为坎城创造了约1亿9700万欧元收入。

不过，业者认为，数字仍有上调空间。公会成员薇特（Christine Welter）指出：「影展第一周到处都是满的，第二周就比较难了。」

「这几年，来客停留时间没以前长。」

此外，出租私人住宅的个体户也加入抢钱大战，且有些人可一口气出租数套公寓。薇特估计，每年影展期间，大约有6000套私人住房出租。

民宿出租平台Airbnb宣称，今年影展举行期间，每晚将有2500至4000人入住透过平台租得的住宿空间，且在5月17日周五高峰期，人数将激增至4600人。

为了把握快速赚取收入的机会，一些当地居民据称在影展期间宁愿睡海边或在营区过夜，也要把自己的住家快快出租。

餐饮业者也视影展为金鸡母。

义大利餐厅老板哈玛德（Pascal Hamard）表示：「对我们来说，5月是最大月：整个场地被塞爆，11天内可做5000名客人。」

不过，哈玛德也注意到，来客数近年有下降趋势，他认为那些大敲竹杠的业者必须负责任。

「可以感受到，一些客人变得非常多疑，深怕自己被当肥羊宰。」（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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