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此内容发布于2018年9月19日 上午7:35 最后更新 - 2018年9月19日 -07:35

（法新社吉隆坡19日电） 马来西亚官员表示，前首相纳吉今天再遭逮捕，他被控将国家投资基金一马发展公司（1MDB）有关的6亿2800万美元（约新台币193亿4300万美元）汇入个人帐户，将面临多项罪名。

大马前首相纳吉（Najib Razak）失势下台后曾遭逮捕，并被控涉嫌侵吞前1MDB旗下部门约1000万美元等7项相关罪名。

不过，纳吉今天被捕，和这个爆发已久丑闻中最具伤害力指控之一有直接关联，也就是1MDB庞大资金在2013年激烈选战前，流入纳吉的银行帐户。

马来西亚反贪污委员会（Malaysian Anti-Corruption Commission）今天声明表示，纳吉已经被捕，这是有关1MDB以及126亿马来西亚令吉（约6亿2800万美元）如何流入纳吉个人帐户的调查行动一环。

反贪污委员会表示，纳吉明天下午将出庭，届时将面临涉嫌滥用职权等多项罪名。

2015年披露这些银行汇款的报导浮上台面时，纳吉和他亲信的相关传闻甚嚣尘上。

大马检察总长其后表示，这些金钱是沙乌地王室的私人捐赠，纳吉本人未触法，并终结国内调查。

纳吉领导执政已久的联盟在今年5月大选意外惨败，输给前首相马哈地（Mahathir Mohamad）带领的改革联盟，纳吉被控和亲信从1MDB掠夺大笔资金是败选的一大主因。

93岁的马哈地复出政坛，击败过去的门徒，出任首相。他在上台后重启前政府终结的1MDB调查，并誓言要让纳吉接受法律制裁。

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