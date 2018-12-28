面包涨价引爆苏丹怒火 警祭催泪瓦斯驱散示威潮

此内容发布于2018年12月29日 上午12:20

（法新社苏丹喀土木28日电） 苏丹政府调涨面包价格后，各地纷纷掀起示威抗议。就在示威人士呼吁发动更多波抗议前，警方今天在祈祷活动后施放催泪瓦斯驱散人潮，维安人员也逮捕了一名反对派领导人。

苏丹政府19日决定调涨面包价格后，首都喀土木（Khartoum）及其他城市都可见大批愤怒的民众上街。政府表示，示威活动如今已夺走19条人命。

目击者称，喀土木及于尼罗河（Nile）西岸的恩图曼（Omdurman）等城市今天进行祈祷活动后，警方向数以百计示威的信徒施放催泪瓦斯。

目击者表示，苏丹港（Port Sudan）、阿特巴拉（Atbara）及马达尼（Madani）等地也爆发抗议，但后来若干示威活动的人潮被镇暴警察驱散。

一名目击者也说，恩图曼大批信徒走出属主要反对派全国乌玛党（National Umma Party）的清真寺时，高喊「自由、和平及正义」，镇暴警察赶紧施放催泪瓦斯，将他们驱散。

倡议人士在社群媒体上发布的照片显示，喀土木若干街区因抗议民众燃烧垃圾及轮胎而冒出滚滚浓烟。

苏丹多地爆发风起云涌的抗议活动之际，反对派组织呼吁未来几天发动更多场反政府集会。苏丹共产党（Sudanese Communist Party）即透过声明表示，一票反对党昨晚会面，同意在未来几天「发动更多起抗议」。

目前已有数名反对派政党成员遭逮捕。在野党苏丹国大党（Sudanese Congress Party）说，今天发生抗议活动后没几小时，党魁迪盖尔（Omar el-Digeir）便遭维安人员逮捕。

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