下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月28日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月28日 -01:20

（法新社首尔28日电） 南韩人气男子团体防弹少年团（BTS）成为第一个攻占美国指标性告示牌200专辑排行榜（Billboard 200）榜首的韩国流行音乐团体，成为韩流席卷全球的最佳范例。

这个以花美男俊俏五官、蓬松发型和精心编排舞蹈动作着称的7人男团，如今已成南韩最知名且最吸金的乐团之一。

防弹少年团写下新的里程碑，一举夺下告示牌200榜首佳绩；告示牌排行榜根据销量、下载和串流播放次数进行排名。

告示牌在详述最新排名的线上报导中说：「这个7人团体首度冲上排行榜冠军，也是第一张睥睨群雄的韩国流行专辑。」

很多年龄较长的西方国家听众可能会对「他们是谁」感到疑惑，但仍难以低估防弹少年团和其团员火红的程度。

根据一项数据分析，防弹少年团是2017年推特最热门关键字，提及次数是美国总统川普加上加拿大偶像歌手小贾斯汀（Justin Bieber）的近两倍。

防弹少年团魅力横扫全球，在日本、中国大陆、东南亚和拉丁美洲部分地区，都有大批社群媒体粉丝。

他们的新专辑Love Yourself转'Tear'击败饶舌歌手巨星马龙（Post Malone）的「趴踢人生」（Beerpong and Bentleys）。巨星马龙在脸部刺青的风格，与防弹少年团活力四射、精心打造的形象截然不同。

防弹少年团去年推出的Love Yourself承'Her'空降告示牌200第7名，成为首张冲上告示牌排行榜前10名的韩流专辑，在70多个国家拿下iTunes第一名。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line