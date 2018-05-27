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此内容发布于2018年5月27日 下午11:35 最后更新 - 2018年5月27日 -23:35

（法新洛杉矶27日电） 脍炙人口的星战系列电影前传「星际大战外传：韩索罗」（Solo: A Star Wars Story），4天周末假期估计进帐1.01亿美元，远远低于预期票房。

分析人士先前预期，这部迪士尼和卢卡斯影业（Lucasfilm）的新片将赚进1.3亿到1.5亿美元，可能打破阵亡将士纪念日连续假期的周末票房纪录。

本片由朗霍华（Ron Howard）执导，艾登艾伦瑞克（Alden Ehrenreich）饰年轻的星际走私客韩索罗，卡司阵容还包括唐纳葛洛佛（Donald Glover）、伍迪哈里逊（Woody Harrelson）和艾蜜莉亚克拉克（Emilia Clarke）。

但北美院线联盟（Exhibitor Relations）指出，「韩索罗」不仅北美票房不如预期，连海外表现都不尽人意。

「好莱坞报导」（Hollywood Reporter）说：「海外的消息很糟糕。」并指出「韩索罗」海外进帐几乎不到原先预期3亿美元的一半。

二十世纪福斯影片公司（20th Century Fox）和漫威影业（Marvel Studios）出品的「死侍2」（Deadpool 2）为上周冠军，本周来到第2名，4天票房估计5350万美元。

本片找来莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds）饰演满嘴脏话又粗鄙的主角死侍，和伙伴组了「X特攻队」（X-Force）保护一名变种小孩，大战邪恶新角「机堡」（Cable）。

第3是迪士尼和漫威联合出品的「复仇者联盟3：无限之战」（Avengers: Infinity War），上映第5周进帐2010万美元。

名列第4的是「小说俱乐部」（Book Club），票房1200万美元。本片没超级英雄也没有星际间的大战，片名听起来平淡无奇，殊不知剧情辛辣无比。

本片由珍芳达（Jane Fonda）、黛安基顿（Diane Keaton）、甘蒂丝柏根（Candice Bergen）和玛丽史汀柏格（Mary Steenburgen）联袂主演，剧情描述几个老朋友决定拜读畅销书「格雷的五十道阴影」（Fifty Shades of Grey），发现这本煽情小说比她们想得更具启发性。

位居第5的是华纳兄弟（Warner Bros）出品喜剧「派对生活」（Life of the Party），650万美元入袋。本片剧本由女星玛莉莎麦卡锡（Melissa McCarthy）与导演班法尔科内（Ben Falcone）共同操刀。玛莉莎麦卡锡在片中饰演一位刚离婚的妈妈，重回大学却发现自己与女儿同班。

第6至第10名分别为：

第6，「破门而入」（Breaking In），500万美元。

第7，「狗狗大展」（Show Dogs），420万美元。

第8，「小迷糊又天翻地覆」（Overboard），410万美元。

第9，「噤界」（A Quiet Place），270万美元。

第10，「露丝拜德金斯伯格」（RBG），140万美元。（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

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