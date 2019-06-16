此内容发布于2019年6月16日 上午2:50

（法新社纽约16日电） 知名音乐剧汉密尔顿（Hamilton）在纽约百老汇、美国本土和伦敦西区上演佳评如潮，现在放眼挑战非英语版本制作，并将在欧洲和亚洲巡演。

获奖无数的汉密尔顿目前在伦敦、纽约和其他4座美国城市几乎每晚都有演出。上个月制作人受访时宣布，计划2021年初将在雪梨首演，预期之后在澳洲各大城市巡演，接下来会进军亚洲。

汉密尔顿团队正在与德国嘻哈艺人和剧作家合作，制作德语版汉密尔顿音乐剧。

汉密尔顿音乐剧大多由非白人演员担纲演出，结合饶舌、抒情歌和传统音乐剧曲目，为百老汇注入新的活力，打动各个年龄层和跨政治光谱观众的心。

制作人塞勒（Jeffrey Seller）告诉法新社，他看到许多国家对这出音乐剧很有兴趣。澳洲人经常播放汉密尔顿的原声带，德国长久以来都乐于接受美国音乐剧，在墨西哥市以西班牙语演出也是一个可能。

塞勒预期会在巴黎上演英语版汉密尔顿，档期可能长达8到10周，作为2022到2023年欧洲巡演的其中一站。

负责帮汉密尔顿监督选角的德国剧团Stage Entertainment发言人杰科尔（Stephan Jaekel）说，目标是在2020年秋季于汉堡开演，但还没签署最终协议。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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