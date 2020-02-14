（法新社纽约14日电） 曾代表AV女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）向美国总统川普兴讼的律师艾维纳提（Michael Avenatti），今天因敲诈运动品牌耐吉公司（Nike）被判有罪。

艾维纳提的罪名成立，象徵这名加州出身的知名律师光环不再，他过去一度把自己的形象塑造为敢于站在川普对立面的主要人物。

艾维纳提因企图向Nike敲诈数千万美元而被告。调查人员表示，艾维纳提以手上握有的一些证据，要求Nike行政主管支付他数千万美元，他宣称那些证据会揭露Nike如何贿赂业余篮球员。

曼哈顿（Manhattan）联邦法院陪审团判定艾维纳提有罪，法院预计于6月17日宣判，艾维纳提可能面临40年以上有期徒刑。

艾维纳提现在的处境与过去的风光已是天差地别。

他在2018年2月到2019年3月间大出风头，当时他接下本名柯立福（Stephanie Clifford）、即丹尼尔斯的案子。丹尼尔斯宣称，曾是房地产大亨的川普于2006年与她交往，后来给了她一笔封口费，换取她对这段婚外情的缄默。

在与川普对簿公堂的过程中，艾维纳提的名字也家喻户晓，他沉醉在自己直言批评川普及美国左派宠儿的角色，经常出现在镜头前及社群媒体上，有人猜测他怀有政治野心，甚至可能想当总统。

在全国舞台引起轰动后，才过了一年，艾维纳提就于2019年3月因涉嫌敲诈Nike及逃税被捕。

除了此案，他还面临洛杉矶的另一起审判，罪状有36项，包括盗用公款、税务及银行诈欺、破产诈欺等。

接着在4月，他将在曼哈顿接受第3起刑事审判，所涉罪名是盗用身分及银行诈欺。

若所有罪名成立，理论上，艾维纳提可能要坐牢数百年。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram