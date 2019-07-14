此内容发布于2019年7月15日 上午1:20

（法新社曼德维尔14日电） 热带风暴巴瑞（Barry）挟带强风豪雨席卷美国路易斯安那州，今天虽减为热带性低气压，但在部分地区降下多达380毫米雨量，恐为密西西比河沿岸带来威胁生命的洪患。

飓风巴瑞昨天登陆后，迅速减弱成热带风暴，今天下午4时位处希瑞夫港（Shreveport）北北东方35公里处，最大阵风减弱至时速55公里。

目前路州或邻近州并未传出有人因巴瑞罹难。

国家飓风中心（NHC）说：「随中心往内陆移动，风暴料将进一步减弱，巴瑞将在明晚减弱为残余低压系统。」路州中南部料将出现76到127毫米的雨量，加上其他孤立风暴，部分地区降雨量恐达250至380毫米。

国家气象局（NWS）警告，路易斯安那州东南部、密西西比州、阿拉巴马州西部、阿肯色州东部及田纳西州西部部分地区恐出现龙卷风。

随着大雨继续肆虐路州最大城纽奥良，机场昨天取消所有航班后，已能恢复正常运作。

昨天敦促居民切勿自满的纽奥良市长肯崔（LaToya Cantrell）今天在记者会上说：「我们肯定能撑过这场风暴，我们很幸运；我们会成功避开（灾难）。」

纽奥良东南105公里的普拉克明斯郡（Plaquemines Parish）上万居民都接获强制疏散命令。

巴瑞席卷路州南部，树枝散落在地，强风吹落电线，估计造成数十万人无电可用，疏洪道拥塞，还出现局部性洪水。

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