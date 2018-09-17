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此内容发布于2018年9月18日 上午1:35 最后更新 - 2018年9月18日 -01:35

（法新社罗里17日电） 转为热带低气压的佛罗伦斯（Florence）袭击美国东岸，死亡人数升至31，河水因大雨暴涨，恐使当地发生更多洪患。气象学家警告，河流还在上涨，最坏的情况还没到来。

美国食品企业今天在飓风佛罗伦斯引发洪患的美国东南各州关闭数间屠宰厂，这场灾难性水灾导致近200万只鸡死亡、至少2座猪粪坑墙壁倒塌，并造成部分主要道路无法通行。

美国第3大家禽生产商桑德森农场公司（Sanderson Farms）今天表示，独立供应商为他们养殖的约170万只肉鸡在洪害中死亡。

由于主要交通要道皆被洪水淹没，桑德森农场无法派送饲料卡车前往约30座位在北卡兰伯顿（Lumberton）各圈养21万1000只鸡的养鸡场。

桑德森农场声明中表示：「如果公司没有重新获得进入这些农场的机会，实际鸡只库存损失可能增加。」桑德森农场正在评估风暴造成的损失，警告将对此季业绩构成压力。

根据美国国家气象局，自13日以来，佛罗伦斯为美国北卡罗来纳州伊丽莎白镇（Elizabethtown）带来910 毫米雨量，南卡罗来纳州洛里斯镇（Loris）则降下600 毫米雨量。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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