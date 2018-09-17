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此内容发布于2018年9月17日 上午8:20 最后更新 - 2018年9月17日 -08:20

（法新社美国格里夫顿17日电） 杀手级飓风佛罗伦斯（Florence）已从飓风减弱为热带低气压，不过仍在美国南、北卡罗来纳州缓缓移动，为早已泛滥成灾的河川流域带来更多豪雨；当局警告，可能还会夺走更多人命和带来更多破坏。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，预料佛罗伦斯的威力今天还会进一步减弱，「明天和后天会变成温带气旋，不过随后威力又会增强」。

国家气象局（National Weather Service）的气象预报中心（Weather Prediction Center）警告，「接下来几天会有庞大且极端的降雨」。

气象预报中心表示，北卡罗来纳州西部和维吉尼亚州（Virginia）西南部发生「土石流的风险提高」，另外南、北卡罗来纳州部分地区面临「灾难性和可能威胁生命的暴洪」威胁。

北卡罗来纳州小镇格里夫顿（Grifton）正面临附近一条小溪和纽斯河（River Neuse）水位上升的威胁。居民哈波（Denise Harper）表示：「许多人早已撤离。看到水位缓缓上升，实在令人忧虑。」

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