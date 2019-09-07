此内容发布于2019年9月7日 上午5:20

（法新社巴哈马马许港6日电） 怪兽飓风多利安重创巴哈马已知罹难者攀升至43人，巴哈马当局今天说，即使搜救人员继续抢救可能的生还者，死亡人数恐怕还是会「急遽」攀升。

遭飓风多利安（Dorian）肆虐的阿巴科岛（Abaco island），岛上超过260名居民搭乘政府承租的渡轮历经7个多小时航行后抵达巴哈马首都拿索（Nassau），第2艘预计在晚间抵达。

根据美国有线电视新闻网（CNN）与巴哈马「论坛报」（The Tribune）报导，巴哈马卫生部长桑兹（Duane Sands）证实，最新罹难者人数从30人增加至43人。

巴哈马总理米尼斯（Hubert Minnis）的发言人柯克斯（Erica Wells Cox）告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News）：「43人丧命是官方统计数据，许多人失踪，而预料死亡人数将急遽攀升。」

即使逃过一劫获救幸存的民众，他们的处境也相当艰困。阿巴科岛和大巴哈马岛（Grand Bahama）成千上万民众无家可归，许多人对救援与疏散工作进展迟缓而感到沮丧。

根据联合国负责紧急救援的官员表示，飓风多利安肆虐后，民众家园沦为断垣残壁，生活无以为继，超过7万人急需援助。这7万人几乎是大巴哈马岛与阿巴克群岛的人口总合。

美国海岸防卫队与民间组织已疏散阿巴科岛与其他岛屿的居民至首都拿索。

在机场跑道因大水淹没破坏，码头与船坞毁坏，以及通讯设施毁损下，包括英国皇家海军与多个非政府组织在内的多国救援行动受到影响。

在首都拿索机场搭建的帐篷与遮阳棚，提供遭飓风重创的当地居民临时安居之所。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram