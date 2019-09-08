此内容发布于2019年9月9日 上午12:35

（法新社巴哈马拿索8日电） 怪兽飓风多利安（Dorian）一周前肆虐巴哈马，酿成严重灾情，死亡人数已攀升至43人，许多人被迫远离支离破碎的家园，寻求庇护。

如今减弱为后热带气旋的多利安重创巴哈马后横扫美国东岸，再袭向加拿大东部地区后，预计很快就会转进北大西洋。

巴哈马灾民仍争相寻求避难所，有些人幸运地与挚爱亲友团聚，但还有不计其数的人命运未卜。

巴哈马总理米尼斯（Hubert Minnis）警告说，死亡人数恐怕还会「大幅」攀升。阿巴科岛（Abaco Island）目前有35人丧命，大巴哈马岛（Grand Bahama）则有8人死亡。

松散协调的客机、直升机和游艇等私人及政府船只齐聚在饱受重创的阿巴科岛，协助将灾民撤离至首都拿索（Nassau）和美国本土。

航空公司Tropic Ocean Airways计划从佛罗里达州运送物资到大阿巴科岛重灾区马许港（Marsh Harbour），并将达美航空（Delta Air Lines）客机上的约200人送到拿索。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，一艘搭载1400人的游艇昨天停靠在佛州里维拉滩市（Riviera Beach），船上所有人都有入境美国所需文件。

巴哈马居民说，灾区情况十分严峻，尚未寻获的遗体气味加上堆积如山的垃圾，相当折磨人且不卫生。

当局说，还有数百甚至数千人下落不明，搜救作业仍在持续当中。

米尼斯说，拿索「恐无法容纳所有」阿巴科岛灾民。他说，截至目前，粮食饮水供应无虞，不过有若干目击者质疑这番说法。

联合国世界粮食计划署（World Food Programme）已开始运送粮食和物资到灾区。世界粮食计划署小组估计，马许港9成建筑物受损。

泛美卫生组织（PAHO）警告，灾后恐出现经水传播疾病和传染病风险，但表示目前尚未发现霍乱案例，传染病例数也未增加。

多利安昨晚登陆加拿大哈利法克斯（Halifax）时，吹翻一台停放在施工地点的建筑起重机，损坏屋顶，还吹倒树木。

加拿大飓风中心说，多利安掀起巨浪猛击海岸线，「重创沿岸地区」，估计很快就会转进大西洋。

加拿大飓风中心说，未传出严重伤亡通报，但诺瓦斯科细亚（Nova Scotia）、新布朗斯威克（New Brunswick）和爱德华王子岛（Prince Edward Island）等东部沿海省分有超过50万人无电可用，而居民如今已开始清理家园。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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