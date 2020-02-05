此内容发布于2020年2月6日 上午12:35

（法新社伊斯坦堡6日电） 土耳其一架飞机在恶劣天候降落发生意外，冲出伊斯坦堡机场跑道、机身起火并断成3截，造成3人死亡与179人受伤。

在土耳其电视台播出的现场画面显示，有数人从机身断裂的巨大裂缝中爬出，爬到机身后端其中一个机翼上头。

土耳其NTV电视台报导，土耳其低成本航空公司飞马航空（Pegasus Airlines）的波音（Boeing）737客机，今天从爱琴海港口城市伊兹米尔（Izmir）飞入伊斯坦堡的萨比哈格克琴国际机场（Sabiha Gokcen International Airport）。

法新社报导，这架飞机似乎受到伊斯坦堡强风豪雨的天候影响。

土耳其卫生部长克扎（Fahrettin Koca）告诉记者，有3名土耳其人死亡，另有179人受伤。

土耳其交通部长图尔汗（Mehmet Cahit Turhan）告诉有线电视新闻网土耳其频道（CNN-Turk）：「有些乘客是自行逃出飞机，但有人受困其中，我们的救援人员正在想办法救出他们。」

土耳其国家安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency）说，这架飞机载着177名乘客与6名机组人员，修正土耳其当局稍早提供的人数。土耳其媒体报导说，机上有12名孩童。

伊斯坦堡省长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）说，这架飞机「滑出跑道后又滑了约60公尺」，之后掉落到一个河岸下方约30到40公尺处。

他将这起意外归因于恶劣的天候，「情况原本可能更严重」。

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