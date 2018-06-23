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此内容发布于2018年6月24日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月24日 -01:35

（法新社华盛顿23日电） 美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）今天表示在维吉尼亚州一家餐厅被要求离开，理由是她替美国总统川普效力。消息一出，掀起正反论战。

红母鸡（Red Hen）餐厅一名服务生昨天在脸书上写说：「我总共只服务桑德斯2分钟，之后我老板就请她离开。」

他的留言被网友疯传，美国乐坛维权人士且做过外交工作的季尔莫（Brennan Gilmore）将截图上传推特，可见字条上写着86，然后下方列着桑德斯的名字。86 是一种俗称，意指拒绝往来户。

桑德斯今天推文证实被赶。她写道：「维吉尼亚州列星顿（Lexington）红母鸡餐厅老板昨晚要求我离去，理由是我替美国总统川普（@POTUS）效力，我很有礼貌地离开。」

她还表示，问题在餐厅老板不在她本身，「我始终竭尽所能善待人们，包括尊重那些与我意见不同的人，且将会继续如此做」。

餐厅老板威金森告诉「华盛顿邮报」（WP），桑德斯为一个「不人道且不道德的」政府效力，她基于个人道德原则，无法接待像桑德斯这样一位拥护川普「最残酷政策」的人。

威金森说：「我不喜欢对立。」

威金森表示，她很多员工是同性恋，而桑德斯拥护川普欲禁止跨性别人士从军的立场，而且看到这位白宫发言人被问问题时避重就轻，还为川普政府拆散移民家庭的政策辩护。

威金森还说，她当时向桑德斯解释说：「本餐厅有一套我认为该维护的标准，例如诚实、同理心与合作。我想请你离开。」

消息一出，有人喊赞也有人指控餐厅老板歧视。

国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）在推特回说：「莎拉（桑德斯名），你真是有礼貌。我很遗憾看到你受到如此对待。」

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