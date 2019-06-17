此内容发布于2019年6月18日 上午12:50

（法新社洛杉矶17日电） 「饥饿游戏」（Hunger Games）出版商今天表示，明年即将发行故事前传，背景比原版3部曲早个数十年，而相关电影企划也在筹备当中。

新书将重返作者苏珊•柯林斯（Suzanne Collins）笔下创造的恐怖反乌托邦国家「施惠国」（Panem）。这套写给青少年的3本原版小说后来被好莱坞翻拍成系列片，由美国女星珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）饰演主人翁。

狂销1亿多册的原版小说，讲述少女英雄凯妮丝（Katniss Everdeen）在极权国家领导人强迫下，加入至死方休的电视实境秀式生存战，与其他参赛者在「饥饿游戏」中厮杀到只剩最后一人。

法新社报导，柯林斯表示，新书将带读者回到施惠国，但时间轴要自原版3部曲所描述事件再往前推64年，一段称为「黑暗日子」（Dark Days）的时期，这段时期的施惠国正「挣扎地」从毁灭性战争中复原。

好莱坞将3本原版小说搬上银幕，并将最终章分成两部来拍，因此整套系列片共4部，除让小珍晋身A咖影星，更在全球赚进29.7亿美元。

制片公司狮门娱乐（Lionsgate）表示，已开始在筹备新片计画。

狮门娱乐公司董事长德瑞克（Joe Drake）表示：「身为饥饿游戏系列片骄傲的老东家，我们迫不及待柯林斯的新书出版。她写作过程中我们不断与她联系，并期待在拍片上继续与她密切合作。」

柯林斯表示，新书将探讨「自然状态（state of nature）、我们是谁以及我们视哪些东西为生存所不可或缺的」。

新书书名未定，预计于明年5月19日出版。

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