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此内容发布于2018年11月21日 上午7:20 最后更新 - 2018年11月21日 -07:20

（法新社叶门塔伊兹21日电） 人道救援组织拯救儿童基金会（Save the Children）今天表示，自沙乌地阿拉伯联军2015年3月介入叶门战争后，叶门多达8万5000名5岁以下孩童因饥荒或疾病而死。

瘦成皮包骨的10岁大贾济（Ghazi Saleh），躺在叶门政府控制的第3大城塔伊兹（Taez）医院病床上，奄奄一息。他体重仅8公斤。

因为饥饿且太虚弱，无法移动甚至是大哭，贾济仅能低头看着自己瘦弱的身体，努力睁开眼睛。

叶门战争打了超过4年，约1400万人因此面临饥荒风险。

在贾济接受治疗的穆哈法医院（Al-Mudhafar Hospital），医护人员在病床间来回走动，替营养不良的孩童做检查，其中包括婴儿。

医院护士阿里（Eman Ali）表示，贾济患有急性营养不良。

她告诉记者：「他好一阵子没有好好吃东西，最后变成现在这种情况。」

部分医生和护士帮孩童量体重，其他人试图透过注射器喂食这些年轻患者，但他们变得太虚弱根本无法吞咽。

孩童营养不良案例反映出叶门卫生系统的现况。沙乌地支持的叶门政府和伊朗结盟的青年运动（Houthis）之间的战争，使得这些孩童成为首当其冲的受害者。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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