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此内容发布于2018年12月4日 上午7:35 最后更新 - 2018年12月4日 -07:35

（法新社巴黎4日电） 法国高级时尚品牌香奈儿公司今天表示，往后产品将不再使用稀有动物皮革，成为首家拒绝使用鳄鱼和蜥蜴皮的奢侈时尚品牌，此举受到动物保护团体欢迎。

香奈儿（Chanel）时尚事业总裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）表示：「我们未来的产品将不再使用稀有动物皮革。」他说，要找到高品质又符合道德标准的皮革越来越难。

蛇皮、鳄鱼皮和��鱼皮制成的手提包、外套和鞋子要价不斐，据信香奈儿动物皮革的手提包售价高达9000欧元（约新台币32万元）。

蟒蛇皮包今天已从香奈儿官方网站移除，尽管这款二手包在线上拍卖网站仍喊价超过5500欧元（约新台币20万元）。

香奈儿资深设计师卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）告诉有美国时尚圣经之称的「女装日报」（WWD），香奈儿自己选择不使用稀有动物皮革，而非「我们受到强迫，我们这么做是因为这是流行趋势」。

他并说：「这是一个自由选择。」卡尔拉格斐坚称，他在香奈儿很少使用动物皮革，他甚至不记得最后一次使用动物皮革制品走秀是什么时候。

动保团体对此表示欢迎，美国善待动物组织（PETA）称香奈儿此举对其他名牌有带头作用。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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