此内容发布于2019年8月10日 上午8:05

（法新社雪梨10日电） 澳洲成为香港「反送中」示威的延烧战场，当地各大学经常有支持香港民主示威的人士遭中国「爱国」学生骚扰，北京当局也在背后默许这类行为。

港府因为修订「逃犯条例」引发「反送中」抗议，随着当地示威持续两个月，公众集会和其他声援活动也在澳洲各地校园遍地开花，其中包括写上支持言论自由与民主等字句的便利贴「连侬墙」。

但这些行径激怒了部分中国学生，他们不仅跟校园内的集会示威者发生冲突、撕下连侬墙的便利贴，还要求各大学提供「单纯的学习环境」且没有「侮辱」祖国的政治讯息。

澳洲墨尔本的摩纳希大学（Monash University）6 日有一场小型民主集会，现场影片显示一名男子激动地对学生怒吼，并推挤试图介入其中的人。

目睹这起冲突的23岁学生詹姆斯（James）表示：「我们带着口罩，因为我们知道他们会照相，并放到他们的社群网站上，还会试图找出我们是谁。」他还说一些学生的个资都被放在网路上，至少有一个人被锁定且受到匿名电话骚扰。

支持中国民族主义的相关人士也在通讯软体「微信」（WeChat）上列出一名亲港示威者于墨尔本的住家地址，还讨论要向北京当局举报支持示威学生的中国籍人士。

位于布里斯本（Brisbane）的昆士兰大学（Queensland University），一群学生昨天举行一场新的示威活动，支持远在家乡的亲朋好友。

其中支持校园示威的学生巴夫鲁（Drew Pavlou）被人警告要他「小心点」，还曾收到简讯宣称知道他的下落，更威胁要「杀他全家」。

21岁的昆士兰大学示威发起人姚雅各（Jacob Yiu，音译）说：「我们相当担心我们在校园的人身安全，或甚至在布里斯本，或回去香港，因为我们担心我们可能被锁定了。」

「可能香港政府、甚至是中国政府都知道我们在这里做什么，（且可能会）试图拘留我们，我们对此相当害怕。」

这种中港紧张局势连纽西兰也感受得到，奥克兰大学（University of Auckland）也传出些许冲突。

昆士兰大学表示，正加强安全巡逻以因应相关抗议活动。摩纳希大学则指出，保全人员虽有现身6日的集会，但「不需要采取任何行动」。

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