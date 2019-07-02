此内容发布于2019年7月2日 上午6:50

（法新社香港2日电） 香港示威人士昨天攻占立法会，上演「港版太阳花」抗议港府修订逃犯条例，引起全球关切。法新社报导整理世界各国对于这次事件的反应，但各国立场不尽相同。

●美国：追求民主

美国总统川普表示：「嗯，他们正在追求民主，我认为大多数人都想要民主。不幸地，有些政府不想要民主。」

他还说：「这一切就是这样，完全是关于民主，没有比这更好的了。」

●英国：坚定不移的支持

英国外交大臣韩特（Jeremy Hunt）说：「在这个主权移交周年纪念日，英国对于香港及其自由的支持是坚定不移的。」

韩特指出：「没有任何暴力是可以被接受的，但香港民众必须保有在法律范围内行使和平抗议的权利，如同今天成千上万勇敢民众所表现的那样。」

●欧盟：不具代表性

欧盟（European Union）将立法会大楼遭占一事描述为「不代表绝大多数示威者，绝大多数示威者在一连串抗议活动中都是和平的」。

欧盟对外事务部（European External Action Service）表示：「这些事件发生后，更为重要的是展现克制，避免加剧情势的回应，并进行对话和协商以找到前进的方向。」

●中国：群众暴力

中国国营媒体痛斥香港抗议活动为「群众暴力」，「环球时报」（Global Times）一篇社论指出：「中国社会非常清楚，零容忍政策是这类破坏行为的唯一补救办法。」

这篇社论还写到：「否则，若没有这项政策，将类似于打开潘朵拉的盒子，颠覆社会秩序。」

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